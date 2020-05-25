Module deactivated. Code #2 DB mismatch.

Sprut casino — официальный сайт.
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Наш пул слотов включает несколько тысяч игр. Он постоянно увеличивается за счет интересных новинок. В распоряжении игрока всегда проверенные любимые развлечения:
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Sprut casino регистрация
На сайте можно бесплатно играть в демо-версии онлайн автоматов без регистрации. Новичкам это необходимо, чтобы почувствовать вкус адреналина и везения. Что делать, если этого вам мало? Регистрация в Sprut casino дает игроку доступ ко всем ресурсам, бонусам, участию в программе лояльности.
Чтобы зарегистрироваться на сайте казино:
- 1нажмите большую красную кнопку Регистрация в правом верхнем углу экрана;
- 2заполните обязательные поля;
- 3предоставьте сканы паспорта и счетов по указанному в нем месту жительства, банковскую платежную карту, выписки из банка.
Верификация занимает до двух дней. После ее завершения игрок может использовать все игровые ресурсы официального сайта или актуального зеркала, чтобы там испытать удачу. Играйте и выигрывайте!
Для регистрации по телефону нужно указать:
- 1контактный номер телефона;
- 2пароль;
- 3промокод – если есть.
Актуальные бонусы и промокоды Sprut Casino
Крутая система бонусов и программа лояльности — преимущество игры в Sprut casino. Бонусы являются приятными знаками внимания, формирующими фрейндли среду для игроков.
На Sprut casino бездепозитный бонус начисляется всем, кто прошел регистрацию, подтвердил электронную почту и телефон.
- при регистрации до внесения первого депозита;
- на первые 4 депозита по установленной процентной ставке;
- от администрации, если она посчитает нужным поощрить за активность.
Игроку могут прислать промокод Sprut casino на почту. Наши игроки всегда получают чуть больше, чем просто выигрыш. Программа лояльности обеспечивает перевод баллов, начисленных игроку за каждую ставку и игру, в реальные банкноты. Чем выше статус пользователя, тем больше курс при пересчете баллов в деньги.
Актуальное зеркало sprut casino
Для Sprut casino зеркало — это дубликат основного сайта, задача которого обеспечить игрокам доступ к играм и ставкам. Если основной сайт недоступен пользователю, это не значит, что казино не работает. Просто какая-то часть комьюнити не имеет к нему доступа по территориальному признаку. Но через зеркало доступ к геймплею в Sprut casino возможен всегда.
Иные функции зеркал:
- защита данных;
- непрерывность игрового процесса во время технических работ на сайте;
- перераспределение нагрузки в случае высокой активности игроков.
Игра на зеркале казино полностью безопасна благодаря идентичности функционала, игр и сервиса. Основной сайт автоматически перенаправляет пользователя на сайт-дубликат.
Мобильная версия Sprut Casino
Удобство игроков, возможность иметь доступ к любимым слотам, играм, лотереям и финставкам в любое время в любом месте обеспечивает мобильная версия сайта казино. Для этого надо перейти на специальную страницу. где можно играть с планшета и смартфона. Функционал мобильной версии аналогичен основному сайту Для полноценного геймплея создайте аккаунт, пополните баланс, играйте бесплатно в выбранные слоты.
Игроку в мобильной версии доступны те же варианты игр, что и на основном сайте и зеркале. Обратите внимание — мобильная версия казино не подлежит скачиванию на гаджет. У нас нет мобильного приложения, адаптированного под смартфоны на iOS и Андроид. Благодаря мобильной версии вы сможете играть независимо от того, есть ли доступ к ПК или ноутбуку.
Среди преимуществ мобильной версии выделим:
- 1высокую скорость;
- 2простой понятный и удобный интерфейс;
- 3доступность всех автоматы, что и на сайте.
Служба поддержки
Служба поддержки онлайн-казино круглосуточно на связи, чтобы игрок мог в любой момент задать вопрос, получить разъяснения, решить возникшую проблему. Наше казино придерживается политики открытости, прозрачности, дружелюбия по отношению ко всем участникам игрового сообщества. Ответ от службы поддержки поступает на любой запрос игрока.
На сайте в разделе Контакты указана актуальная информация о том, как связаться со специалистами технической поддержки онлайн. В любое время суток они предоставят вам профессиональную помощь, консультацию, ответят на вопросы.
Пополнение и вывод средств
Порядок пополнения и вывода средств подробно изложен в разделе Правила и условия. Внимательно ознакомьтесь с ней, чтобы полностью подготовиться к игре в казино:
- 1Все комиссии за возврат денежных средств оплачивает получатель.
- 2Пополнить ваш баланс не могут третьи лица.
- 3Пополнение и вывод производится только с той банковской карты, которую предоставил игрок для верификации.
- 4Средства, перечисленные на баланс пользователем, считаются зачисленными только после подтверждения от платежной системы.
- 5Запрос на вывод денег подается в любой момент.
- 6При регистрации указывайте реальные контакты для быстрой связи с вами.
- 7Для вывода используется та же системы платежей, через которую пополнялся баланс.
Новости и акции
Азартный клуб sprut casino регулярно проводит обновления платформы, добавляет новинки в игротеку, улучшает условия программы лояльности и привносит другие новшества. Чтобы быть в курсе всех последних событий, нужно регулярно посещать раздел «Новости».
Дополнительно онлайн казино запускает новые промо-предложения для недавно зарегистрированных и постоянных клиентов, предоставляя еще более щедрые бонусы. Чтобы получать их в числе первых, нужно посещать раздел «Акции».
Отзывы игроков
Lеонид [Отзыв от: 30.10.2022]
★★★★★ В данном казино играю недавно. Всегда всё устраивало, хоть я и в минусах там. Летом очень хорошо выигрывал и был в хороших плюсах на +300к рябчиков, в этом месяце слито около 170к (Весной было слито около 200к). Было много шансов на вывод, но постоянно сливал - лудомания! Здесь не хватает некоторых популярных провайдеров слотов, но это не критично, главное, что есть мои любимые - Nolimit и Pragmatic Play, заношу в основном у этих. Казино имеет лицензию, быстрое пополнение и вывод средств различными способами, ставки на спорт даже есть, в общем развлечении на любой вкус, казино рекомендую!
Ludik777 [Отзыв от: 19.05.2022]
★★★★ Всем привет! Нашёл данное казино в топах форума latestcasinobonuses (можно почитать там отзывы и не только), оно там расположилось на 4 месте. Решил попробовать. Начал с депозита 1000р, удавалось поднимать баланс до 5к, слил всё. Примерно через неделю сделал депозит 3к и выиграл с них 10к, решил вывести, попросили прислать фото карты, в общем пройти верификацию - прошёл без проблем и деньги вывели. Сегодня пытался сделать депозит с карты, но не получилось, решил попробовать с piastrix - тут всё ок, потом так же получилось вывести на piastrix без проблем и казино Spinbetter вывели буквально за пару минут, с пиастрикса на карту вывел за пару минут с небольшой комиссией. В общем понравилось мне это казино, буду иногда играть здесь. Что я хотел сказать не знаю, в общем не играйте люди в казино - казино зло!
Странник [Отзыв от: 09.03.2022]
★★★★ Недавно на просторах интернета нашёл sprut casino, решил попробовать пройти регистрацию и сделать небольшой депозит с бонусом на депозит 100%. Регистрация не заняла много времени, депозит получилось сделать с пиастрикс - пополнил на 2000р + 100% бонус, т.е ещё 2000р плюсом к балансу с отыгрышем по моему х30, могу ошибаться. Играл преимущественно в слоты от провайдера endorphina, в тот день неплохо играл слот in jazz, словил там 3 бонуски по ставке 25р, один из бонусов накинул х350 - круто! В общем в течении 3 часов получилось отыграть бонус в 2000р и ещё немного выиграть - поставил на вывод 5000р, через 15 минут деньги уже были на счету пиастрикс. 4 звезды ставлю казино из за некоторых косяков в навигации по сайту, есть совсем небольшие баги, будем надеятся что исправят - в чат написал о багах, сказали что постараются исправить. А что понравилось - есть раздел с покупными бонусами, раздел со слотами MEGAWAYS, раздел с джекпот слотами, не плохие бонусы на первые депозиты - включая фриспины! Всем добра, мира и удачи!
Leh@vip [Отзыв от: 07.01.2022]
★★★★★ Казино супер! С очень быстрым выводом средств, конечно бывают иногда проблемы, но казино в этом не виновато (у многих казино проблемы с этим). Сейчас можно пополнять и выводить с QIWI кошелька без проблем, есть piastrix (очень не плохой вариант), картой пользуюсь, но редко. На данный момент немного в минусах, сначала очень много слил (была возможность вывести 96к, слил дурак), недавно поймал монету х1000 в слоте dinopolis по ставке 100р и большую часть вывел, пока больше не играю, перерыв сделаю. Позже конечно вернусь в Sprut Casino и занесу ещё х1000 обязательно! К сожалению в этом казино отсутствует мой любимый провайдер слотов - Push Gaming, там полюбил слот Fat Bankier, как то в нём по ставке 10р. поймал х5000. В общем не буду писать много воды о данном казино, мне здесь очень нравится скорость вывода средств - остальное не очень важно!
Серый [Отзыв от: 23.06.2021]
★★★★★ Хорошее казино! Сегодня сделал депозит на 1500 рублей, поднял до 63000 и это только в одном из слотов от pragmatic,a. Слот называется - EMERALD KING, поймал просто одну бонуску, там вылезло три барабана, которые накрутили мне 53000 рублей, играл по ставке 48р. за спин, совпадении по линиям тоже очень много было. В общем поставил на вывод 61000 рублей, через 2 часа деньги уже на карте, перед выводом запросил у службы поддержки пройти верификацию - она здесь точно такая, как и в любом казино. Единственное дебильное казино, которое я встречал - это DELUXE CASINO, там они у меня запрашивали фотку с паспортом в руке и бумажка, где должно было быть написано название их казино. В казино spinbetter такого беспредела нет, очень быстрая процедура верификации у них, рекомендую её проходить перед началом игры.
Яков [Отзыв от: 09.09.2020]
★★★★★ Примерно неделю назад решил найти какое нибудь новое казино и испытать удачу там. После недолгих поисков, остановился на казино спин бетер и не пожалел! Прошёл быструю регистрацию по телефону, сделал депозит и начал играть, сказать что мне казино начало давать, конечно нет, изначально я слил 2500 рублей и хотел было остановится и забыть про данное казино, но как вы наверное догадались - лудоман всегда вернётся в казино и проиграет ещё. Я так и сделал, только теперь я начал выигрывать и неплохо! Примерно каждые пол часа ставил определённую сумму на вывод (не маленькую!) и при этом ни разу не пополнял баланс, оставлял на поиграть так сказать. Через некоторое время я всё же слил всё с баланса и начал подумывать сделать ещё депозит, посмотрев на баланс яндекс денег я мягко говоря обомлел - на балансе уже 115000 рублей, вот это да! Давно я так не выигрывал! Сейчас, по прошествии недели я конечно всё слил обратно (ой дурак!), как остановится, не знаю! Что можно сказать про казино - оно новое, не обычное, очень много слотов и наверное есть все провайдеры, есть кешбэк прогрессивный, промокоды и различные турниры (никогда и ничего не выигрывал в них). Главный плюс данного казино - от меня до сих пор ни кто не потребовал этой нудной верификации, один раз просто попросили заполнить максимально свой профиль и всё!
Алексей [Отзыв от: 04.09.2020]
★★★★★ Что меня поразило в данном казино - это скорость вывода средств, деньги приходят буквально через 5-10 минут. Вообще я игрок с очень большим стажем, играю очень много лет - Я ЛУДОМАН! И такой скорости вывода средств я нигде не встречал, а играл я практически во всех онлайн казино рунета. Для начинающих игроков советую пополнять и выводить средства с яндекс денег, отпадёт нудная верификация, просто максимально заполняйте свой профиль в казино и всё, тогда казино не требует никакой верификации. Всем конечно удачи!
Ludokrat [Отзыв от: 26.08.2020]
★★★★★ Очень надежное казино. Всё же работают по лицензии. Есть очень удобная мобильная версия, что важно на сегодняшний день. Отличный интерфейс, всем рекомендую.