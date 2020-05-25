Module deactivated. Code #2 DB mismatch.

Яков [Отзыв от: 09.09.2020]

★★★★★ Примерно неделю назад решил найти какое нибудь новое казино и испытать удачу там. После недолгих поисков, остановился на казино спин бетер и не пожалел! Прошёл быструю регистрацию по телефону, сделал депозит и начал играть, сказать что мне казино начало давать, конечно нет, изначально я слил 2500 рублей и хотел было остановится и забыть про данное казино, но как вы наверное догадались - лудоман всегда вернётся в казино и проиграет ещё. Я так и сделал, только теперь я начал выигрывать и неплохо! Примерно каждые пол часа ставил определённую сумму на вывод (не маленькую!) и при этом ни разу не пополнял баланс, оставлял на поиграть так сказать. Через некоторое время я всё же слил всё с баланса и начал подумывать сделать ещё депозит, посмотрев на баланс яндекс денег я мягко говоря обомлел - на балансе уже 115000 рублей, вот это да! Давно я так не выигрывал! Сейчас, по прошествии недели я конечно всё слил обратно (ой дурак!), как остановится, не знаю! Что можно сказать про казино - оно новое, не обычное, очень много слотов и наверное есть все провайдеры, есть кешбэк прогрессивный, промокоды и различные турниры (никогда и ничего не выигрывал в них). Главный плюс данного казино - от меня до сих пор ни кто не потребовал этой нудной верификации, один раз просто попросили заполнить максимально свой профиль и всё!